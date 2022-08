सड़क पर भरा बारिश का पानी तो झाड़ू लेकर निकल गया ये शख्स, फिर जो हुआ उसे जरूर देखें

London Rain Video: जैसे ही ब्रिटेन के लंदन में भारी बारिश हुई, कई जगहों पर आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर में कहर बरपाया, सड़कों और यहां तक कि ट्यूब स्टेशनों में पानी भर गया. इन सबके बीच एक शख्स को अपनी झाड़ू से एक नाले के नीचे मूसलाधार बाढ़ के पानी से निपटने की कोशिश करते देखा गया. इसका एक वीडियो अब वायरल हो रहा है. वीडियो में, वह व्यक्ति इस मुद्दे का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित दिख रहा था. वह अपनी झाड़ू को जोर से पकड़ा हुआ था, और बहादुरी से गली में झाडू लगा रहा था. इतने ढेर सारे पानी को निकालने की कोशिश में लगा हुआ था, जबकि उसके आस-पास से गाड़ियां गुजर रही थीं.

बारिश के पानी को झाड़ू से निकालने की कोशिश

सड़क किनारे एक नाले को साफ करने के प्रयास में, फुटेज में एक व्यक्ति को बारिश के पानी को साफ करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. तूफान से लड़ने की व्यर्थ कोशिश करते हुए कारें आदमी की ओर पानी के छींटे मारती हैं. सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति को उसके प्रयासों के लिए एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया है. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने कमेंट्स किए. एक ने लिखा, 'मैं केवल यह मान सकता हूं कि झाड़ू वाला आदमी नाले से पत्तियों को साफ कर रहा है, ताकि जलजमाव से निपटारा मिल सके.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'भाई समुद्र से पानी हटाने की कोशिश कर रहा है.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'वह नायक है जिसकी हमें आवश्यकता है.'

The Flash flood that just happened in London is insane… the rain was incredibly mad pic.twitter.com/FxvRGIxODp

— Andrew (@AndrewsVisual) August 17, 2022