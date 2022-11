मारुति 800 की छत पर पान की दुकान, देसी जुगाड़ देख IPS भी खुद को नहीं रोक पाए!

Shop Upon Roof Of Maruti 800: जुगाड़ की तकनीक भारत की सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है. कई बार भारत के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें और वीडियोज सामने आ चुके हैं जो लोगों को अचरज में डाल देते हैं. हाल ही में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें एक मारुति 800 कार दिख रही है. यहां तक तो ठीक था लेकिन इस कार के ऊपर ही एक शख्स पान की दुकान खोलकर बैठा है.

'बहुत ही शानदार इनोवेशन'

दरअसल, यह तस्वीर इतनी मजेदार है कि आईपीएस पंकज जैन भी इस पर प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक पाए. ट्विटर पर उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा कि बहुत ही शानदार इनोवेशन है. हालांकि उन्होंने इस तस्वीर का क्रेडिट सोशल मीडिया को दिया है. इस तस्वीर में दिख रहा है कि मारुति की एक पुरानी 800 कार खड़ी हुई है और इस पर पान की एक दुकान दिख रही है.

कार की छत पर पान की दुकान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूजर्स ने इसे लखनऊ की तस्वीर बताई है तो वहीं कुछ लोगों ने इसे किस चौराहे की है यह भी बता दिया है. कार की छत पर यह शख्स पान की दुकान खोलकर बैठा हुआ है और वह कार सड़क के एक किनारे पर खड़ी हुई है. कुछ लोग इसे शानदार आइडिया बता रहे हैं तो कुछ लिख रहे हैं कि एक दुकान को कहीं भी खोला जा सकता है.

वहीं एक अन्य यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि मैं इस दुकान पर जा चुका हूं और एक मीठा पान खाया था. अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भाई ने अच्छा दिमाग लगाया है और कार को ही दुकान बना दिया है. रोज रोज गुमटी हटाने से फुर्सत हो गई. उन्होंने यह भी लिखा कि भाई का स्वभाव बहुत अच्छा है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसे कदम उठाना कोई गलत काम नही है. फिलहाल यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है.

This is quite innovative

pic.twitter.com/mfF96IE921

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) November 22, 2022