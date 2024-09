मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा... वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए आपस में भिड़े लोको पायलट, वीडियो हुआ वायरल

देश की अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है. कभी अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए तो कभी पथराव की घटनाओं के कारण. लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है, जो बेहद चौंकाने वाला है. वंदे भारत ट्रेन को कौन चलाएगा, इस बात को लेकर दो लोको पायलट आपस में उलझ गए और मारपीट करने लगे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह घटना 2 सितंबर को उदयपुर-आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में हुई. जब यह ट्रेन कोटा से गंगापुर पहुंची तो आगरा रेल मंडल के चालक ट्रेन को आगरा ले जाना चाहते थे, लेकिन गंगापुर सिटी के चालकों ने ट्रेन ले जाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों मंडलों के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया.

जीआरपी के सामने भी नहीं थमा विवाद

गंगापुर रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जीआरपी के मौजूदगी में भी रेलवे स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के कपड़े फाड़े और ट्रेन को भी नुकसान पहुंचाया. लेकिन जीआरपी के जवान इस मारपीट को रोकने में नाकाम रहे.

What's wrong with Indian Railways?

These are not passengers fighting to board the train but they are loco pilots who are fighting amongst themselves that who will drive the newly started Agra Udaipur Vande Bharat Express Train. May God save the passengerspic.twitter.com/QDOWOrBqwj

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) September 7, 2024