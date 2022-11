Viral Memes: दिल्ली में बह रही जहरीली हवा! बढ़ते प्रदूषण पर भी लोगों ने बनाए ऐसे-ऐसे Memes

Memes On Delhi Pollution: दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में हवा और ज्यादा प्रदूषित होती नजर आ रही है. हवा की गुणवत्ता (Air Quality) इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कुछ जगहों पर तो स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई. हालांकि ट्विटर पर इस गंभीर मुद्दे को लेकर लोग मीम्स (Memes) शेयर कर रहे हैं.

प्रदूषण में डूबी दिल्ली

दिल्ली दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण (Pollution) का शिकार बन रही है. ऐसे में आने वाले समय में लोगों की परेशानियां बढ़ती जाएंगी. इन्हीं परेशानियों को लोग सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं. एक यूजर ने सुपरमैन की फोटो ट्वीट कर लिखा कि 10 मिनट तक दिल्ली (Delhi) की हवा में उड़ने के बाद सुपरमैन को भी ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत पड़ जाएगी.

Superman after flying through Delhi air for 10 min. pic.twitter.com/1TWGwv4IDy — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) November 7, 2017

Kuch nhi vro baas delhi ki sarko se chalke aa rha tha #DELHIPOLLUTION meme pic.twitter.com/NRNg9fCgQe — Gourav (@JhawarGourav7) November 5, 2022

Delhi pollution is a serious problem but these memes

Dilli walon smoke kar lena… yoga nahin pic.twitter.com/6fFU5pVOGi — MrsG (@Marvellous_MrsG) November 4, 2022

लोग बनाने लगे ऐसे मीम्स

कुछ यूजर्स ने बॉलीवुड मूवीज (Bollywood Movies) का सहारा लेते हुए अपनी बात कही. थ्री ईडियट्स, तारे जमीन पर से लेकर केदारनाथ, जब तक है जान और पीके तक, लोग क्रिएटिविटी के साथ अपनी बात कहते नजर आए. शनिवार को एक्यूआई (AQI) 431 के करीब पहुंच गया है. आगे चलकर इसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत (Breathing Problems) और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

Delhiites RN : Taazi hawa to beta kuch din me itni itni thailiyon me sunar ki dukaan pr bikegi #DELHIPOLLUTION pic.twitter.com/rXvNYEEBCn — Sahil Khandelwal (@SahilKh32634277) November 5, 2022

Delhi pollution mei peoples to cigarettes pic.twitter.com/Wu0VCOfj2z — Dr rAviroxaban (@Bevacizumab2) November 4, 2022

ट्विटर पर ट्रेंड किया हैशटैग

आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्विटर पर भी हैशटैग दिल्ली पॉल्यूशन (#DelhiPollution) ट्रेंड कर रहा है. लोग इसी टैग का इस्तेमाल करके कभी मजाकिया अंदाज में तो कभी तंज कसते हुए अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया (Reactions) देते नजर आए. शेयर किए गए मीम्स भले ही आपके चेहरे पर स्माइल ले आएं लेकिन ये मुद्दा माथे पर शिकन लाने वाला है.

