मालदीव घूमने के लिए न खर्च करें लाखों रुपये, भारत में भी मिलेगा वही मजा; देख आनंद महिंद्रा भी दंग

Minicoy Island, Lakshadweep: गर्मियों की छुट्टी में हर कोई एक ऐसी जगह जाना चाहता है जो उनके लिए एक यादगार पल साबित हो. एक ऐसी जगह जहां के नजारे को आप अपने कैमरे में कैद कर समेट के रखना चाहते हो. और यह जरूरी नहीं कि वो जगह आपके देश के बाहर या यूं कहे कि विदेश में ही देखने को मिलेगी. जैसा कि कई लोग खूबसूरत वादियों को देखने के लिए यूरोप जाते हैं. समुंदर के नीले पानी में गोते लगाने मेक्सिको पहुंच जाते है या अमेजन जैसे घने जंगलो में एडवेंचर करने पहुंच जाते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सबसे भी एक खूबसूरत जगह भारत में भी है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है.

आज आपको बताते हैं ऐसी ही एक जगह के बारे में, जिसके नजारे को देख आप भी अपनी इस बार की गर्मियों की टिकट वहीं पर जाने के लिए बुक करवाएंगे. यह लक्षद्वीप (Lakshadweep) स्थित एक छोटा सा द्वीप है जिसे मिनिकॉय (Minicoy Island) के नाम से जाना जाता है. यह द्वीप भारत के दक्षिणी-पश्चिमी तट से 200 से 450 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीपसमूह है. हालांकि इस पूरे द्वीपसमूह को लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है और मिनिकॉय एक उपसमूह का नाम है; जो भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में से एक है.

इस द्वीप की खूबसूरती देखते ही बनती है. आपको यह भी बता दें कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने जब इसी मिनिकॉय द्वीप पर एक पर्यटक का वीडियो देखा तो वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने खुद इस वीडियो को ट्वीट कर इस बारे और जानकारी लेने की कोशिश की. उन्होंने अपने वीडियो ट्वीट में लिखा- 'यह बेहद खूबसूरत है, और मैंने पहले यहां छुट्टियां मनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर कोई यहां पर गया हो और आपके पास इसकी फोटो हो तो कृपया अपनी यात्रा की तस्वीरें मुझसे शेयर करें.'

आनंद महिंद्रा का ट्वीट:

This is ridiculously exotic! Why haven’t I thought about holidaying here before?? Anyone been out there? If you have, please share photos of your visit. pic.twitter.com/ZayQ3atsph

— anand mahindra (@anandmahindra) April 21, 2022