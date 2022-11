Monkey Video: शख्स की हेयरस्टाइल देखकर बंदर का सिर चकरा गया, वायरल हुआ रिएक्शन

Monkey Surprise On Hairstyle Of Man: बंदरों के वीडियोज वैसे तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. कभी वे पेड़ पर उछलकूद मचा देते हैं तो कभी वे किसी और जानवर के साथ खेलते नजर आते हैं. इसी बीच बंदर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक शख्स के साथ नजर आता है. वीडियो में वह इस शख्स का हेयरस्टाइल देखकर ऐसी प्रतिक्रिया देता है कि वायरल हो गया.

शख्स अपने सिर से टोपी हटाता है

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि एक शख्स एक टोपी पहने नजर आ रहा है. उसके बगल बैठा बंदर शख्स को सांत्वना दे रहा है और उसकी पीठ थपथपा रहा है. तभी आचनक शख्स अपने सिर से टोपी हटाता है जिसकी वजह से उसके अजीबोगरीब बाल दिखने लगते हैं.

डरकर पीछे की तरफ लुढ़क जाता है

जैसे ही बंदर उस आदमी के बालों को देखता है वह डरकर पीछे की तरफ लुढ़क जाता है. बंदर की यह प्रतिक्रिया इतनी शानदार है कि देखते ही बन रही है. इस दौरान बंदर ने कपड़े भी पहन रखे हैं. पीले कपड़े में यह बंदर कमाल लग रहा है. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह एक पालतू बंदर है और यह शख्स को काफी समय से जानता है.

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वैसे भी जानवरों में बंदर को सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर माना जाता है. ये ज्यादातर इंसानों के आस-पास के स्थानों में घूमते और रहते पाए जाते हैं. शायद यही वजह है कि वे उनके साथ जल्दी घुलमिल जाते हैं. फ़िलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

If you need a laugh.. pic.twitter.com/05dO0n9aPm

— Buitengebieden (@buitengebieden) November 6, 2022