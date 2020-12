World's Oldest Animal: यह है दुनिया का सबसे 'बूढ़ा' कछुआ, उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप

नई दिल्ली: वातावरण (Environment) का संतुलन इंसानों और जानवरों, दोनों से मिलकर ही बनता है. जानवरों व पशु-पक्षियों में कछुए (Tortoise) की उम्र काफी लंबी होती है. दुनिया में सबसे लंबी उम्र वाला कछुआ (Tortoise) जिंदगी में काफी कुछ देख चुका है. इस कछुए का नाम जोनाथन (Jonathan Tortoise) है और इसकी उम्र 188 वर्ष है.

इस कछुए को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह फोटो जमकर वायरल हो रही है. बता दें, इस कछुए का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है

दो विश्वयुद्ध देख चुका है यह कछुआ

इस फोटो को भारतीय वन अधिकारी (IFS) परवीन कासवान ने ट्विटर पर शेयर किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा कि यह कछुआ दुनिया में 1832 में आया था. यह दोनों विश्व युद्ध (World War) भी देख चुका है. इसने रूस की क्रांति देखी हुई है, 39 यूएस (US) के राष्ट्रपति देख चुका है और अब कोरोना काल (Coronavirus Pandemic) देख रहा है.

यह भी पढ़ें- अपने मालिक को बाइक पर घुमाता है यह कुत्ता, Viral Video में देखिए उसका स्वैग

बता दें कि साउथ अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के सेंट हेलेना टापू पर रह रहे जोनाथन की उम्र लंदन के मशहूर क्लॉक टावर बिग बेन और पेरिस के आइफिल टावर से भी ज्यादा है.

Meet Jonathan, oldest known living terrestrial animal in the world. Came to life in 1832 & currently 188 years old. He has lived through WW1 & WW2, Russian Revolution, saw seven monarchs on British throne, and 39 US presidents. Face says ‘everything will pass’ including Corona. pic.twitter.com/M9hMEBswhg

Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 2, 2020