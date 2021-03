सिर्फ 20 रुपये में Litti-Chokha खिलाता है Mumbai का यह शख्स, Zomato ने की मदद की पेशकश

नई दिल्ली: बीते कुछ समय से सोशल मीडिया (Social Media) का इस्तेमाल एक-दूसरे की मदद के लिए किया जाने लगा है. दिल्ली का मशहूर 'बाबा का ढाबा' (Baba Ka Dhaba) सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो से मिली मदद के बाद ही रेस्टोरेंट में बदल पाया था. अब मुंबई (Mumbai) के एक लिट्टी-चोखा (Litti Chokha) वाले को भी लोगों के साथ Zomato का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है.

मुंबई (Mumbai) के योगेश मात्र 20 रुपये में लिट्टी-चोखा (Litti Chokha) की एक प्लेट बेचते हैं. उनके टेस्ट के दीवाने एक कस्टमर प्रियांशु द्विवेदी ने योगेश की फोटो के साथ उनकी संघर्ष से भरी इमोशनल कहानी (Emotional Story) सोशल मीडिया साइट ट्विटर (Twitter) पर शेयर की थी. योगेश की कहानी को जानने के बाद कई लोगों ने उनकी मदद की पेशकश की है. योगेश ने प्रियांशु को बताया कि वह महीने का किराया नहीं निकाल पा रहा है और ऊपर से उसे यहां भी सबको पैसे देने पड़ते हैं.

This guy is Yogesh. He is selling best Litti-Chokha in the town (Near Versova beach, Mumbai) and Just for 20 rupees per plate (Which includes, 2 littis dipped into butter, delicious chokha, chatni and salad). He is trying to sell his delicious litti on @zomatoin but he is not 1/n pic.twitter.com/Zw407sjBM0

प्रियांशु ने ट्विटर (Twitter) पर लिखा- इस शख्स का नाम योगेश है. यह मुंबई के वर्सोवा बीच (Versova Beach) वाले इलाके में सबसे बढ़िया लिट्टी-चोखा बेचता है. 20 रुपये की इस प्लेट में मक्खन में डूबी 2 लिट्टी, स्वादिष्ट चोखा, चटनी और सलाद मिलता है. वह जोमैटो पर अपनी लिट्टी बेचने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसे इसके लिए किससे संपर्क करना होगा.

सोशल मीडिया (Social Media) पर इस पोस्ट को 2 हजार से ज्यादा लोग रीट्वीट और 704 लोग लाइक कर चुके हैं. ट्विटर पर वायरल हुए इस ट्वीट (Viral Tweet) पर जोमैटो (Zomato) ने अपना रिस्पॉन्स दिया है.

Hi Priyanshu, sorry for the delay in response. If possible, please help us with his contact number over a private message and our team will be reaching out to him at the earliest to assist him with the listing procedure.https://t.co/jcTFuHa5Ue

