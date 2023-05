लाइव TV पर न्यूज एंकर ने कर दिया कुछ ऐसा ब्लंडर, वायरल हो गया वीडियो..भड़क गए लोग

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला न्यूज एंकर का नाम लुकवेसा बुराक है और वह बीबीसी में काम करती है. हाल ही में उसका एक वीडियो न्यूजरूम से सामने आया है, जब वह स्टूडियो में बैठी थी और एक लाइव शो कर रही थी. इस दौरान उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर थोड़ी ही देर में ब्रेक आ गया. इस ब्रेक के दौरान ही मोंटाज और म्यूजिक चलने लगा तो उन्होंने इस तरह हाथ ऊपर किए मानो सेगमेंट खत्म होने पर रिलैक्स हो रही हों.

यह सब करते हुए एंकर को अंदाजा नहीं था कि वह अभी भी लाइव थी. सच बात ये है कि रिलैक्स करते समय कैमरा लाइव था. जैसे ही वह यह सब करते हुए कैमरे में कैद हो गया. एंकर को अगले ही पल जब इस बात का पता चला तो वह वह हैरान रह गईं और उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं. यह पूरा नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होते ही इस वीडियो पर तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स यह कह रहे हैं कि ऐसे एंकर को नहीं बिठाना चाहिए जिसे यह नहीं पता हो कि वह कब लाइव है और कब लाइव नहीं है. दूसरी तरफ कुछ यूजर्स इस एंकर के समर्थन में उतर आए हैं कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और ऐसी ब्लेंडर या छोटी मोटी गलतियां सबसे होती रहती हैं.

