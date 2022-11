Surrogate Mother: दादी की कोख से जन्मी पोती, जानिए विज्ञान ने कैसे किया ये चमत्कार

New Born Baby From Womb Of Grandmother: विज्ञान ने एक से बढ़कर एक चमत्कार दुनिया को दिए हैं. इसी कड़ी में एक महिला ने अपने बेटे की संतान को जन्म दिया है और यह सब सरोगेसी से संभव हुआ है. यह महिला अमेरिका की रहने वाली है और इसका नाम नैन्सी हॉक है. मीडिया में यह खबर काफी पहले ही आई थी कि महिला सरोगेसी के जरिए प्रेग्नेंट हुई है और अब महिला ने बच्चे को जन्म दिया है.

बेटे-बहू की संतान को जन्म दिया..

दरअसल, यह घटना अमेरिका के उटाह की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां की 56 साल की महिला नैन्सी हॉक ने अपने ही बेटे-बहू की पांचवी संतान को जन्म दिया है. बताया जा रहा है कि सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने का फैसला इसलिए करना पड़ा, क्योंकि उनकी बहू कैंब्रिया की ऐसी सर्जरी हुई अब बच्चा पैदा नहीं हो सकता है.

बच्चे के जन्म के बाद महिला के बेटे ने कहा कि कोई भी अपनी मां को इस तरह नहीं देख पाता है. लेकिन मुझे यह देखने का मौका मिला कि मेरी मां ने मेरी बच्ची को जन्म दिया. मेरे लिए यह बहुत ही खुशी का पल है. उन्होंने पूरे नौ घंटे तक लेबर दर्द को सहते हुए स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है.

यह भी बताया गया कि बच्चे का नाम प्रेग्नेंसी के दौरान ही रख दिया गया था. प्रेग्नेंसी के दौरान नैन्सी ने सपने में 'हन्ना' नाम सुना था, इसलिए बच्ची का नाम हन्ना रखा है, जिसका मतलब खूबसूरत होता है बता दें कि महिला के बेटे और बहू के पहले से चार बच्चे हैं, जिन्हें खुद कैंब्रिया ने पैदा किया था. कपल अपने परिवार को और बढ़ाना चाहता था इसलिए ऐसा किया गया.

