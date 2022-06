Workplace Rule: ऑफिस पहुंचने में हुई एक मिनट की भी देरी तो हो जाएं सावधान! करना पड़ेगा 10 गुना ज्यादा ओवर टाइम

New Office Rule: वर्कप्लेस में आए दिन नए-नए रूल्स बनते रहते हैं और नित नए मेल और अनाउंसमेंट होते रहते हैं. इन दिनों जहां दुनिया भर में Four Day Work Week कल्चर अपनाए जाने पर चर्चा चल रही है तो वहीं सोशल मीडिया पर हैरान करने वाला एक रूल सामने आया है. दरअसल, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंपनिया तमाम नए पैंतरे आजमाती रहती हैं.

जहां कई कंपनियां इंप्लॉय फ्रेंडली होती हैं तो वहीं कुछ इंप्लॉय तो हैरेस कर काम कराना चाहती हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक अज्ञात वर्कप्लेस का नया नियम वायरल हो रहा है, जिसे 'न्यू ऑफिस रूल' का नाम दिया गया है. इस लेटर में सभी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है.

इस लेटर में लिखा है कि कर्मचारी जितने मिनट ऑफिस लेट आएंगे, उन्हें ऑफिस खत्म होने के बाद उसी हिसाब से 10 मिनट एक्स्ट्रा काम करना होगा.

When you know its time to quit. pic.twitter.com/PxLyJQucgp

— CleverMonster (@CleverMonsterCT) June 10, 2022