नई नवेली दुल्हन को ट्रेन के फर्श पर बैठकर करना पड़ा सफर, दूल्हा बोला- थैंक्यू रेल मंत्री जी, आपकी वजह से...

Bride Groom News: हाल ही में एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें एक नई दुल्हन ट्रेन के फर्श पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी. उसके पास लगेज रखा हुआ था और वह ट्रेन के गेट के पास बैठी थी. इस तस्वीर ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल बना दिया, बल्कि यह भारतीय रेलवे की बुनियादी ढांचे, वर्गीय भेदभाव और भारत में शादियों की स्थिति पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया.

नई दुल्हन की ट्रेन के फर्श पर बैठी

जितेश नाम के यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "थैंक्यू अश्विनी वैष्णव जी, आपकी वजह से मेरी पत्नी को आज दुनिया की बेहतरीन श्रेणी की ट्रेन फेसिलिटी मिल रही है. मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा." इस पोस्ट के बाद रेलवे सेवा ने भी ट्वीट करके सवाल किया. रेलवे सेवा ने पोस्ट में लिखा, "हम अभी भी विवरण (मोबाइल नंबर और पीएनआर नंबर/ट्रेन नंबर) की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम आपकी शिकायत दर्ज कर सकें और समाधान में तेजी ला सकें."

Thank you @AshwiniVaishnaw ji because of you my wife is getting this world class Train facility today.

I will always be indebted to you pic.twitter.com/w9W2WwLK90

— Jitesh (@Chaotic_mind99) November 19, 2024