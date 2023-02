Suhagraat Rituals: सुहागरात को लेकर यहां है अजीबोगरीब नियम, दूल्हा-दुल्हन के साथ सोता है ये शख्स

Weird Traditions of The World: दुनिया में अजीबोगरीब परंपराएं हैं. कुछ तो ऐसी हैं, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. लेकिन ये रीति-रिवाज (Old Traditions) अब लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक अजब परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं. इस परंपरा में सुहागरात (Couple Suhagraat) पर नए नवेले जोड़े (Newly Wed Couple Video) को अकेला नहीं छोड़ा नहीं जाता.

हमारे देश में अकसर नए नवेले जोड़े को रिश्तेदार छेड़ते हैं. मगर अफ्रीका के जतजातीय इलाकों में अजीब परंपराएं हैं. यहां शादीशुदा जोड़े के साथ दुल्हन की मां भी सोती है. इस अजीबोगरीब प्रथा में शादीशुदा जोड़ा अकेला नहीं सोता, लड़की की मां भी उनके साथ सोती है. लड़की की मां अगर जीवित नहीं है तो कोई बुजुर्ग पूरी रात उनके साथ रहती है. दरअसल उनका काम होता है जोड़े को शादीशुदा की जिंदगी की बातें समझाना. उदाहरण के तौर पर नए जीवन की शुरुआत कैसे होती है, क्या-क्या किया जाता है. यानी बुजुर्ग का काम किसी मेंटर का होता है, जो अपने अनुभव के आधार पर नए जोड़े को जिंदगी के गुर सिखाती है.

कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि अगले दिन महिला सबको यह बताती है कि रात में नवविवाहित जोड़े के बीच सब कुछ ठीक रहा और उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की है.हालांकि ये अजीब प्रथा कई बरसों से चंद गांवों में चली आ रही है इसलिए वे इसको शर्मिंदगी की नजर से नहीं बल्कि शिक्षा से जोड़कर देखते हैं. दुनिया अब रिश्तों, प्यार और लिव इन रिलेशनशिप के मामले में भले ही बहुत आगे पहुंच गई हो लेकिन आज भी लोग इस रिवाज को पुरानी संस्कृति से जोड़ते हैं.