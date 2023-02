पाकिस्तानी लड़की..भारतीय लड़का, और फिर लड़की की बहन ने शुरू किया 'प्रोजेक्ट मिलाप'

दरअसल, इस तस्वीर को मिशल नामक एक यूजर ने शेयर किया है. उसने कैप्शन में लिखा कि 'मेरी बहन ने अभी-अभी अपने भारतीय बॉयफ्रेंड से सगाई की है. इसके बाद यह तस्वीर शेयर की गई है. तस्वीर में एक केक बना हुआ है. जिस पर प्रोजेक्ट मिलाप वाली लाइन लिखी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी लड़की को भारतीय लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो शादी करने का फैसला कर लेते हैं.

इसी कड़ी में सगाई में जो केक उन्होंने बनवाया था, उसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर में दिख रहा है कि एक बेहद ही सिंपल सा केक बना हुआ है, जिसपर अलग-अलग कलर की गुलाब की पंखुड़ियां सजाई हुई हैं और केक के ऊपर ही एक छोटी सी गोलाकार चॉकलेट रखी हुई है, जिसपर फिल्मी स्टाइल में लिखा है कि प्रोजेक्ट मिलाप शुरू होता है.

इस तस्वीर को जैसे ही उस लड़की ने पोस्ट किया यह जमकर वायरल हो गई. सोशल मीडिया के तमाम यूजर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग इस लड़की की प्रशंसा कर रहे हैं कि उसने दो दिलों को मिलाने का काम किया है. तो वहीं कई लोगों ने उस फिल्म की याद की है जिसमें 'प्रोजेक्ट मिलाप' शुरू किया गया था.

my sister just got engaged to her indian boyfriend so you know we had to address the elephant in the room somehow pic.twitter.com/U25RxcJhco

— Mishal (@mishalengelo) February 19, 2023