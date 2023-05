परिणीति चोपड़ा की सगाई पर ED का ग्रहण! चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आते ही..ट्विटर पर लोगों ने ले लिए मजे

दरअसल, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का नाम ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में बताया गया कि मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया है कि सिसोदिया के आवास पर हुई बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे. इधर रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है और उधर राघव चड्ढा ने इस दावे का खंडन किया है और कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में मुझे अभियुक्त बताने समाचार लेख/रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की सगाई की खबरें भी सुर्खियों में आ गईं.सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों के मजे लेने लगे और कहने लगे कि लगता है अब सगाई टाल दी जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ये दोनों जल्द ही सगाई करने वाले हैं और 13 मई को नई दिल्ली में उनकी सगाई होने वाली हैं. हालांकि इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि पिछले महीने 10 अप्रैल को ही दोनों की सगाई होने वाली थी, जो किन्हीं कारणों इ टाल दी गई थी.

हालांकि ना ही परिणीति चोपड़ा और ना ही सांसद राघव चड्ढा ने अपनी रिलेशनशिप को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर बज बना हुआ है. इसी कड़ी में अब चार्जशीट वाले मसले के बाद दोनों फिर ट्विटर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं. कुछ यूजर्स का दावा है कि अब इनकी सगाई एक बार फिर से आगे बढ़ाई जाएगी. वहीं कुछ ने यह भी लिख दिया कि कुछ समय से राघव चड्ढा के जीवन में मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है.

BREAKING: The Enforcement Directorate has named AAP MP Raghav Chadha in its second supplementary chargesheet in the Delhi liquor policy case.

Will Parineeti Chopra and Raghav Chadha get engaged on May ? pic.twitter.com/OOuIiiEuNk

— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY (@AdvAshutoshBJP) May 2, 2023