हवा से उड़ता हुआ आया प्लेन, हाईवे पर गाड़ियों के बीच हुआ लैंड; खतरनाक हादसे का Video वायरल

Plane Makes Dramatic Landing: एक छोटे से विमान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हाईवे पर एक खतरनाक लैंडिंग की और आग की लपटों में फैलने से पहले एक ट्रक को टक्कर मार दी. सिंगल इंजन वाले सेसना (Cessna) विमान ने मंगलवार दोपहर कैलिफोर्निया के कोरोना में 91 फ्रीवे पर अपनी इमरजेंसी लैंडिंग की. वायरल हो रहे दिल दहला देने वाले फुटेज में दिखाया गया है कि विमान आसमान से गिर रहा था, इससे पहले कि उसका एक विंग सड़क पर गुजरते हुए पिकअप ट्रक से टकरा गया. इस दौरान प्लेन के विंग के परखच्चे उड़े गए. इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान टकराने पर सड़क पर उछलता हुआ और आग की लपटों में घिरता हुआ दिखाई दिया.

पायलट ने हाइवे पर कराई खतरनाक लैंडिंग

जब प्लेन हाइवे पर क्रैश हुआ तो वीडियो में घने काले धुएं के गुच्छों को छोड़ता हुआ दिखाई दिया. कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल (सीएचपी) ने कहा कि सौभाग्य से, पायलट और यात्री दोनों सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में सक्षम थे. विमान तीन लोगों के साथ एक ट्रक में भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हालांकि, इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुई. पायलट एंड्रयू चो ने कहा कि उसने दिन में एक छोटी यात्रा के लिए पास के कोरोना म्यूनिसिपल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. जब वह वापस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी, तो उसके विमान ने अचानक पॉवर खो दी और उसे विमान को नीचे करने के लिए हाइवे पर एक जगह ढूंढनी पड़ी.

देखें वीडियो-

A plane dramatically crash lands onto a busy highway in #California and luckily nobody was killed or seriously injured. This looks like something straight out of an action movie. pic.twitter.com/8y2SrhRUuo

— Mike Baggz (@MikeBaggz) August 10, 2022