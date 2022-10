Cardiac Arrest: किसान को अचानक आया कार्डियक अरेस्ट, पास खड़े पुलिस वाले ने ऐसे बचा दी जान

Perform CPR In Caeriac Arrest: पिछले काफी समय से अचानक मौत के मामले खूब बढ़े हैं. हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं. डांस करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए या दौड़ते हुए अचानक डेथ हो जाने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक किसान अचानक गिरा लेकिन एक पुलिसवाले ने अपनी सूझबूझ से उसकी जान बचा दी.

दरअसल, यह मामला आंध्र प्रदेश का है. यहां महा पदयात्रा प्रदर्शन में भाग ले रहे एक किसान को अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया और वह गैमन ब्रिज पर गिर गया. इसी बीच वहां आसपास प्रदर्शन में भाग ले रहे किसान इकट्ठा हो गए और अफरातफरी मच गई. इसके बाद वहां एक पुलिसवाले ने तत्परता दिखाई और दौड़कर किसान के पास पहुंच गया.

इसके बाद पुलिसवाले ने किसान के सीने पर जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया. वह तब तक सीपीआर करता रहा जब तक किसान की सांसें नॉर्मल हो गईं. पुलिसवाले की पहचान आंध्र प्रदेश पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर (सीआई) रहमेंद्रवर्म के रूप में की गई. हालांकि इसके बाद किसान को आगे के इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल किसान की हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस महानिदेशक केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी ने भी सीआई द्वारा किए गए समय पर सीपीआर की सराहना की. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि कैसे पुलिसवाले ने तत्काल अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए किसान की जान बचा ली. आंध्र प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसका वीडियो पोस्ट किया गया है.

#APPolice timely response saves life of a Farmer during #MahaPadayatra:The Inspector of Police,#Rajamahendravaram while performing duties on #Gammon Bridge during the Maha Padayatra organized by #AmaravatiFarmers,noticed a person collapsed on the Bridge.(1/3) pic.twitter.com/5aAEsNKsRL

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) October 18, 2022