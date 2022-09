Pregnant Woman: चलती ट्रेन में अचानक गर्भवती महिला को हुआ लेबर पेन, फिर इस लड़की ने किया ऐसा काम; लोग कर रहे वाहवाही

Old Medical Student Helps Deliver Baby: एक 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा स्वाति रेड्डी ने चलती ट्रेन में बच्चे की डिलीवरी में मदद की. यह असामान्य घटना मंगलवार को सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम दुरंतो एक्सप्रेस की है, जहां मेडिकल के अंतिम वर्ष की छात्रा स्वाति ने एक गर्भवती महिला को एक बच्ची को जन्म देने में मदद की और प्रसव के बाद बच्चा और मां दोनों स्वस्थ थे. गर्भवती महिला के पति डॉ. स्वाति के पास लगभग साढ़े तीन बजे पहुंचे और उन्हें नहीं पता था कि वह एक डॉक्टर हैं लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर से अपना परिचय दिया तो उन्हें राहत मिली. डॉ. स्वाति ने अपने बयान में कहा कि रेलवे स्टाफ और कोच के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और उन्होंने कोच में एक अस्थायी डिलीवरी रूम बनाने में मदद की.

चलती ट्रेन में महिला ने करवाई डिलीवरी

स्वाति विशाखापत्तनम में GITAM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (GIMSR) में अंतिम वर्ष की मेडिकल छात्रा है. अपने अनुभव को साझा करते हुए उसने कहा, 'यह अनुभव मेरे जीवन में अब तक के किसी भी अनुभव से अलग था. मैं स्वाभाविक रूप से तनाव में थी, और चूंकि मेरे पास कोई उपकरण नहीं था, इसलिए डिलीवरी में सामान्य से अधिक समय लगा. आसपास के सभी लोगों ने मदद की और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए अनाकापल्ले स्टेशन पर एक आपातकालीन स्टॉप बनाया और आखिरकार स्वस्थ बच्चे के जन्म होने के बाद बहुत खुश हो गया.'

K. Swathi Reddy a medical student who was on her way to Visakhapatnam from Secunderabad on Duranto Express helped deliver a baby for a fellow passenger who went into labour suddenly. Kudos to medico. The newborn and the mother are healthy. Wishing the baby a bright future. pic.twitter.com/YNM9b3FK2W

— Managing Director - TSRTC (@tsrtcmdoffice) September 14, 2022