Baraat on water tanker: वाटर टैंकर पर सवार हुआ दूल्हा और निकली अनोखी बारात, वजह जानकर जरूर करेंगे तारीफ

Social Media Viral Video: इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि दूल्हा-दुल्हन (Groom-Bride) ने बारात को इस तरह से निकालने का फैसला किया था. बताया जा रहा है कि मामला महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर इलाके का है. इस इलाके में रह रहे लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. दूल्हा-दुल्हन का एक और काम तारीफ के काबिल है. बता दें कि दोनों ने फैसला किया है कि जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता तब तक दोनों अपने हनीमून (Honeymoon) पर नहीं जाएंगे.

नहीं देखा होगा ऐसा प्रदर्शन

इस तरह से बारात निकालकर नवविवाहित जोड़े ने प्रशासन (Administration) को लोगों की समस्या के बारे में बताने की कोशिश की है. ये मामला लाइमलाइट में आ गया है जिसकी वजह से इस पर एक्शन (Action) लेने की संभावना भी बढ़ गई है. पहले आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए इस वीडियो (Trending Video) को जरूर देखें...

Maharashtra | A Kolhapur couple rode a water-tanker on their wedding day, to call attention to the ongoing water crisis in the city. The newly-weds have vowed "not to go on a honey-moon until this crisis ends," according to the message on the tanker.

