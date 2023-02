Rhino: कमरे के अंदर अचानक 'प्रकट' हुआ गैंडा..देखने वालों के होश उड़ गए, फिर सामने आई सच्चाई

Rhino Walking Inside Room: जंगली जानवर कई बार जंगल के बाहर भी दिखते हैं. वे अन्य जानवरों के साथ फाइट करते हुए भी दिख जाते हैं और अपनी फाइट को लेकर चर्चा में रहते हैं. जानवरों के साथ उनकी फाइट के वीडियोज खूब सामने आते रहते हैं. लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया जब एक गैंडा एक घर के कमरे में दिख गया. जैसे ही यह दिखा, वहां हड़कंप मच गया.

चितवन नेशनल पार्क के पास का मामला

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आपने कई बार ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें हाथी कमरे के अंदर चले आते हैं, अब यहां एक और बड़े जानवर को चितवन नेशनल पार्क स्थित कमरे के अंदर टहलते हुए देखिए. हालांकि मजेदार कि इस गैंडे के पीछे एक और गैंडा वहीं पर दिखाई दिया है.

सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो नेपाल का है. नेपाल के पहले नेशनल पार्क चितवन नेशनल पार्क का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. यह भारत में भी जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने की वजह यह है कि इसमें गैंडा दिख रहा है और पब्लिक गैंडे को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रही है. इसी वीडियो में एक और मजेदार चीज दिखी है.

गैंडे के आसपास आदमी भी

असल में बताया जा रहा है कि जिस घर में यह गैंडा दिखा है वह चितवन नेशनल पार्क के ही कैम्पस में ही मौजूद है. इसके अलावा वीडियो को ध्यान से देखने पर एक चीज और पता चलती है कि इस गैंडे के आसपास आदमी भी टहल रहे हैं और वे आदमी वीडियो की शुरुआत में ही दिख रहे हैं. बता दें कि वैसे तो ये जानवर शांत रहते हैं लेकिन अपने इलाके में दूसरे जीव के घुसने पर वह आक्रामक हो जाते हैं. उनका ताकतवर शरीर किसी भी बड़े शिकारी जीव को हरा सकता है. फिलहाल यह वीडियो जरूर वायरल हो रहा है.

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 9, 2023