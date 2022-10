Swarm Of Bees On Arms Of Boy: कई हैरतअंगेज अजूबे आंखों के सामने आ जाते हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है कि यह सच है या सच नहीं है. ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़के के बाएं हाथ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है. खास बात यह है कि इन मधुमक्खियों के साथ वह लड़का पूरी गली में घूम रहा है और निश्चिंत होकर जा रहा है.

मधुमक्खियों का उससे लिपटना..

दरअसल, यह घटना किसी अमेरिकी शहर की बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़के की मधुमक्खियों की दुकान है और यह शहद का बिजनेस करता है लेकिन मधुमक्खियों का इस प्रकार उससे लिपटना अपने आप में चौंकाने वाला है है. वह इसलिए क्योंकि मधुमक्खियों किसी को भी नहीं बख्शती हैं. हर किसी को डंक मार देती है.

उसने बस मुट्ठी बंद की हुई!

वीडियो में दिख रहा है कि लड़के के बाएं हाथ पर इन मधुमक्खियों का जमावड़ा लगा हुआ है. वह इनको हटा भी नहीं रहा है उसने बस मुट्ठी बंद की हुई है और बाकी की मधुमक्खियों उसके हाथ के इर्द गिर्द लटकी हुई है. लेकिन जब इसका कारण सामने आया तो सब चौंक गए. एक बढ़िया ट्रिक से इनको अपने वश में किया हुआ है.

जरा सा भी नुकसान नहीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़के ने अपनी मुट्ठी में रानी मक्खी को पकड़ रखा था. जिसके चलते मधुमक्खियों ने उस पर धावा बोल दिया था. धावा जरूर बोल दिया था लेकिन मधुमक्खियों ने उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया. इसका कारण यह हो सकता है कि यह लड़का इन मधुमक्खियों की दुकान चलाता है. फिलहाल इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग कई कयास लगा रहे हैं.

Man carries an entire bee colony on his arm by holding the queen in his fist

daniirodma pic.twitter.com/HuV10lAEv0

— The Sun (@TheSun) October 26, 2022