Swiggy: घोड़े पर स्विगी का बैग डाले जिस शख्स की तलाश कर रही थी कंपनी, वह करता है ये काम!

Swiggy identifies Viral Video Man: घोड़े की पीठ पर स्विगी बैग के साथ स्विगी डिलीवरी एजेंट की तलाश आखिरकार पूरी हो गई है. फूड डिलीवर कंपनी उस रहस्यमय आदमी की पहचान करने में कामयाब रही है. बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक शख्स घोड़े पर सवार होकर फूड डिलीवरी करते दिखाई दिया था. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थी. इतना ही नहीं स्विगी ने उस व्यक्ति की पहचान करने वाले को 5,000 रुपये का इनाम देने की भी पेशकश की थी.

कंपनी ने प्रेस रिलीज की जारी

हालांकि, अब कंपनी ने इस घुड़सवार की तलाश पूरी कर ली है. स्विगी ने घोषणा की कि उसने उस डिलीवरी एक्जीक्यूटिव की पहचान कर ली है, जो अपनी पीठ पर स्विगी बैग के साथ घोड़े पर सवारी करते हुए नजर आया था. इसको लेकर कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और सोशल मीडिया यूजर्स के सभी संदेहों को दूर कर दिया. ट्विटर पर स्विगी ने कैप्शन में लिखा कि 'ठीक है, बहुत हो गया.'

Let's address the horse in the room pic.twitter.com/fZ2ci49GJ0

— Swiggy (@Swiggy) July 5, 2022