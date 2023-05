स्कूल में बच्चों को सिखाई जा रही ऐसी चीजें, Video देखकर सिंगर AR Rahman बोले- मुझे देखकर दया आती है कि...

स्कूल में बच्चों के साथ किया जा रहा एआई यूज

संगीत के उस्ताद एआर रहमान ने एक वीडियो शेयर किया, जो मूल रूप से द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा बनाया गया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि चीन में छात्रों को ट्रैक करने के लिए स्कूल एआई द्वारा समर्थित निगरानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं. स्कूली छात्रों को विशेष एआई हेडबैंड पहनने की आवश्यकता होती है जो कथित तौर पर उनके कंस्ट्रेशन के लेवल को रिकॉर्ड करते हैं और उस डेटा को रिपोर्ट में कंवर्ट करते हैं जिसे टीचर्स और अभिभावकों के साथ शेयर किया जाता है. इन हेडबैंड्स के अलावा, छात्र माइक्रोचिप्स के साथ ड्रेस पहनते हैं जो उनके जगह का पता लगा सकते हैं.

I pity the new generation…..are they blessed and cursed at the same time?….only time will tell #ethicaluseoftechnology #ethicaluseofpower #ai #messingwithnature https://t.co/q1cVG5aIAE

