Viral: बिजी सड़क पर लोगों को रौंदती चली गई BMW कार, सामने आया खौफनाक वीडियो

Terrible Accident On Busy Road: हादसा कैसा भी हो हमेशा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है लेकिन जानबूझकर लोगों की जान ले लेना, यह शायद सबसे बर्बर अपराध होगा. चीन से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि एक बिजी सड़क पर एक BMW कार लोगों को कुचलते हुए सरपट भाग रही है. यह वीडियो इतना खौफनाक है कि इसे देखने वालों की रूह कांप जाएगी.

लोगों को रौंदते हुए निकल गई

दरअसल, यह घटना चीन के ग्वांगझोउ की है. इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना उस समय हुई जब यहां की एक व्यस्त सड़क पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे और सामने से निकल रहे थे. इसी बीच अचानक पीछे से एक काली BMW कार तेज रफ्तार से लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है

जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे

अलजजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं. हैरानी की बात है कि टक्कर मारने के बाद ड्राइवर को गाड़ी की खिड़की से नोट उड़ाते हुए भी देखा गया है. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे. जिन जिन को कार रौंदती गई, उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया

हैरानी की बात यह भी है कि कई लोगों की जान लेने के बाद भी आरोपी युवक को कोई मलाल नहीं था. पुलिस जब उसे पकड़ने लगी तो वह नारे लगा रहा था कि मेरे अंकल गुआंग्डोंग प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी हैं. फिलहाल पुलिस ने युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं.

A terrible accident at a busy crossing in #Guangzhou, #China. Five people were killed and 13 injured when a SUV ran into a crowd. pic.twitter.com/M19sgcgzCB

— NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2023