Hidden Numbers: तस्वीर में छिपे हुए हैं 7 नंबर, सिर्फ जीनियस ही बता पाएंगे सही जवाब; 99% हुए फेल

Hidden Numbers in Picture: अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है तो कठिन से कठिन सवालों का हल आसानी से ढूंढा जा सकता है. आपके आंख के सामने मौजूद चीजें भी ठीक ढंग से नहीं दिखाई देती. क्या आपने कभी उन तस्वीरों पर गौर किया, जिन्हें देखकर लगता है कि आप हल कर लेंगे लेकिन जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं. इस बार तस्वीर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि आपको कुछ नंबर्स को देखकर बताना है कि आखिर उलझे हुए तस्वीर में कितने नंबर डिजिट दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल, इस सवाल को हल कर पाना इतना भी आसान नहीं हैं. इंटरनेट पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रहा है.

क्या आपने तस्वीर में सारे नंबर्स को देखा?

वायरल होने वाले इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर माजरा क्या है. दरअसल, इस तस्वीर में 7 डिजिट छिपे हुए हैं और इनमें आपको सभी को कुछ ही सेकेंड में खोजना है. यदि आप सभी नंबर्स को खोजने में सफल रहते हैं तो आप एक जीनियस हैं. ऐसा दावा किया गया है कि इस तस्वीर में 99 प्रतिशत लोग खोजने में फेल हो गए. अब आपकी बारी है और बताना है कि आखिर इसमें कौन से नंबर्स छिपे हुए हैं. तस्वीर में ब्लैक एंड व्हाइट तिरछी लकीरें सर्कल में घूम रही हैं, जिससे आपको इल्यूजन होगा और सारे नंबर्स को बता पाना इतना आसान नहीं होगा, जितना हम समझ रहे हैं.

देखें वीडियो-

Test your observation skills:

How many numbers can you see? pic.twitter.com/uXktK0hEmv

— Steve Burns (@SJosephBurns) January 17, 2023