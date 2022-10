पैसे लूटने के बाद चोरों ने बीच सड़क पर ही कर दी 'पैसों की बारिश'! पुलिस भी रह गई Shocked, जानें फिर क्या हुआ

Robbers Make Money Rain: आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जब पुलिस किसी लुटेरे या चोर के पीछे पड़ जाती है तो उसे पकड़कर ही मानती है. हालांकि, लुटेरे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कई ट्रिक अपनाते हैं. कुछ ऐसा ही एक सीन चिली में भी देखने को मिला, जब एक पुलिस की टीम लुटेरों के पीछे पड़ गई. चिली में एक हाईवे पर पैसे की बारिश हुई, जब पुलिस चोरों का पीछा कर रही थी. लुटेरों ने सड़क पर नोटों से भरे एक बैग को हवा में फेंक दिया. ऐसा लगा कि लुटेरों ने पैसों की बारिश की. संदिग्धों ने कथित तौर पर एक गैम्बलिंग हॉल को लूट लिया और फिर भागने की कोशिश की जिसके कारण पुलिस ने पीछा किया.

गैम्बलिंग हॉल से पैसे लूटने के बाद फरार हुए लुटेरे

कथित तौर पर, जब पुलिस संदिग्धों का पीछा कर रही थी तो लुटेरों ने अपने वाहन से पैसे से भरा एक बैग हाईवे पर फेंक दिया, ताकि उन्हें पुलिस से छुटकारा मिल सके. हालांकि, यह घटना पुडाहुएल शहर की है. अपनी रणनीति के बावजूद छह संदिग्ध पुलिस की नजरों से दूर नहीं हो सके और अंततः चिली के सैंटियागो में गिरफ्तार कर लिया गया. यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई और इसे ट्विटर पर कई अकाउंट से शेयर किया गया.

पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए की नोटों की बारिश

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि एक बिजी हाईवे पर गाड़ियां चलती रहती हैं. जल्द ही नीले रंग की तेज रफ्तार में भागने वाली गाड़ी शेवरले सड़क पर नकदी से भरा एक काला बैग गिरा देती है, जिसका कुछ पुलिस वाहनों द्वारा पीछा किया जा रहा था. पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए लुटेरों ने बैग का जिप खोलकर सड़क पर फेंक दिया. पुलिस वाहनों में से एक को पीछा करते हुए बैग के ऊपर से गाड़ी दौड़ते हुए देखा जा सकता है. चिली पैसों को देखकर कई राहगीर वहीं पर रुक गए और फिर पुलिसकर्मी सड़क पर पड़े हुए नोटों को उठाकर जब्त करने लगे.

A shop burglary ended in a car chase and money being showered onto a highway in Chile.

According to local media, the alleged burglars tried to steal nearly 10m Chilean pesos ($10,300). pic.twitter.com/1v7HJxnIUH

— PressTV Extra (@PresstvExtra) October 22, 2022