एक मिनट में भारत के इस शख्स ने बनाया ऐसा ताबड़तोड़ रिकॉर्ड, अच्छे-अच्छों की हालत हो जाएगी पतली

मणिपुर के एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने एक मिनट में सबसे अधिक फिंगर टिप पुश-अप (Finger-Tip Push-Ups) करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) बनाया है. थौनाओजम निरंजॉय सिंह (Thounaojam Niranjoy Singh) ने 105 के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक मिनट में 109 फिंगर-टिप पुश-अप्स पूरे किए. एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रयास एज़्टेक स्पोर्ट्स मणिपुर (Aztecs Sports Manipur) द्वारा इम्फाल के एज़्टेक फाइट स्टूडियो (Aztecs fight studio) में आयोजित किया गया.

एएनआई ने रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयास के एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मणिपुर के थौनाओजम निरंजॉय सिंह ने पिछले हफ्ते एक मिनट में सबसे अधिक पुश-अप्स (फिंगर टिप्स) करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.' केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस वीडियो को ट्वीट करके लिखा, 'मणिपुरी युवा टी निरंजॉय सिंह की अविश्वसनीय शक्ति को देखना अद्भुत है, जिन्होंने एक मिनट में सबसे अधिक पुश-अप्स (फिंगर टिप्स) के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. मुझे उसकी उपलब्धि पर बहुत गर्व है!'

Amazing to see unbelievable power of Manipuri youth T. Niranjoy Singh who broke the Guinness Book of World Records for most push-ups (finger tips) in one minute

I'm so proud of his achievement !! pic.twitter.com/r1yT0ePn3f

