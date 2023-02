बिजली की रफ्तार से हिरण पर झपटा बाघ, फिर आगे कुछ ऐसा हुआ..मुंह बनाकर रह गया Tiger

Tiger Attacked Deer Fulll Speed: बाघ एक ऐसा जानवर आइए जिसके चंगुल में अगर कोई फंस गया तो वह शायद ही बच पाएगा. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक हिरण के पास बाघ पहुंच जाता है और उसे जैसे ही अपने चंगुल में फंसाने लगता है, वह हिरण चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है और भाग जाता है.

'जीवन आसान नहीं होता है'

दरअसल, इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी साकेत बडोला ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसका कैप्शन है, 'जो लोग महसूस करते हैं कि शिकारी के लिए जीवन कितना आसान हो जाता है, वे फिर से सोचें. यहां तक ​​कि टाइगर भी कई बार असफल प्रयास करता है. जीवन और प्रकृति में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता. योग्यतम ही जीवित रहता है.

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क

उन्होंने इस वीडियो का क्रेडिट देते हुए इसके लोकेशन के बारे में भी बताया है. असल में यह वीडियो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है. वीडियो में दिख रहा है कि एक बाघ बिल्कुल गोली की रफ्तार से एक हिरण का पीछा करना शुरू करता है. हिरण आगे-आगे भागता है और पीछे-पीछे बाघ भाग रहा होता है. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो लोगों को चौंका देगा.

इतनी भयानक रफ्तार पकड़ी कि..

अचानक बाघ ने एक बड़ी छलांग लगाई और हिरण के पास पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल जब ऐसा लगा कि बाघ अभी हिरण को दबोच लेगा, उस हिरण ने इतनी भयानक रफ्तार पकड़ी कि बाघ और हिरण के बीच बड़ा फासला हो गया. आखिर में हिरण इतनी तेजी से आगे निकल गया कि बाघ को रुक जाना पड़ा. बाघ अपना मन मारकर वापस लौट आया. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोग हिरण के रफ्तार की तारीफ करने लगे.

Those who feel life comes easy for the top predator, think again.

Even #Tiger makes several unsuccessful attempts before making a kill.

Nothing comes easy in life and in #nature. Only the fittest survives.

VC: Faiz Aftab

Location: Corbett pic.twitter.com/aqtsRIVx7g

— Saket Badola IFS (@Saket_Badola) February 6, 2023