Tractor Stunt: बाइक-कार के बाद अब पेश हैं ट्रैक्टर चलाने का स्टंट, दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह वीडियो कब का है और कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन इसमें जो स्टंट दिखाया गया है वह बेहद खतरनाक है. इस वीडियो को आप भी देखेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे. क्योंकि जरा सी भी चूक होती तो कई लोगों की जान चली जाती.

वीडियो में दिख रहा है कि यह शख्स एक ओवरलोडेड ट्रॉली को, जिसमें गन्ने भरे हुए हैं, ट्रैक्टर से खींचता हुआ नजर आ रहा है. और एक सड़क पर जैसे ही यह ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची, ट्रैक्टर का अगला दोनों पहिया उठ गया और वह ड्राइवर तब भी ट्रैक्टर को चला रहा था. उससे ट्रॉली खींचता हुआ नजर आ रहा था. सड़क पर कई अन्य वाहन भी दिख रहे हैं.

हैरानी की बात यह भी है कि ट्रैक्टर ठीक उसी प्रकार चल भी रहा था. गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर पीछे की तरफ नहीं पलटा वरना ड्राइवर तो वहीं खत्म हो जाता और उसके अगल-बगल चलने वाले अन्य यात्रियों की भी जान खतरे में पड़ जाती. इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है और ऐसा ना करने की अपील की है.

Things you only see in India!

What are your thoughts about such tractor overloading? pic.twitter.com/0Moyxx6e1J

