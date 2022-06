Funny Proposal: फोटो खींचने के चक्कर में फोटोग्राफर के साथ हुआ कुछ ऐसा, देख कर छूट जाएगी हंसी

Comedy Scene At The Time Of Proposal: लोग अपने प्रपोजल को यादगार बनाने के लिए क्या-क्या तरकीबें खोजते हैं. इस एक पल को हसीन बनाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और हर चीज को पहले से प्लान (Plan) कर लेते हैं. लेकिन जब अचानक से उनके प्रपोजल (Proposal) के बीच कोई कॉमेडी हो जाए तो?

शख्स कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) इस वीडियो में एक शख्स को अपनी मंगेतर को प्रपोज करते हुए देखा जा सकता है. शख्स जैसे ही अपनी पॉकेट से रिंग (Ring) निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जाता है तो एक महिला पीछे से इस जोड़े की तस्वीर (Photo) ले रही होती है. शायद उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है.

फोटोग्राफर ने सबको हंसने पर किया मजबूर

जब ये महिला फोटोग्राफर फोटो खींच रही होती है तभी वो एक पत्थर से टकरा जाती है. इसका नतीजा ये निकलता है कि फोटोग्राफर (Photographer) का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाती है. जब सोशल मीडिया यूजर्स ने ये नजारा देखा तो कोई भी अपनी हंसी (Laughter) को नहीं रोक पाया. कुछ लोग फोटोग्राफर की इस हालत का मजाक उड़ाने लगे तो कुछ को उस फोटोग्राफर की हालत पर तरस भी आया.

लोगों ने किए कमेंट्स

एक सोशल मीडिया यूजर (Social Media User) ने कहा कि ये तो सुपर फनी फोटोग्राफर है. इस वीडियो को अब तक 2 लाख 50 हजार लोग देख (Views) चुके हैं. महज 30 सेकेंड के इस वीडियो ने कई लोगों का दिन बना दिया. इस वीडियो ने लोगों को काफी एंटरटेन (Entertain) किया है.

