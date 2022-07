Viral Pizza: कभी नहीं चखा होगा ऐसा आइस एंड चीज़ पिज्जा, रेसिपी देखकर जरूर करेंगे ट्राई

Foodie Must Try This Dish Once: भारतीय मम्मियों को खाने की चीजों में एक्सपेरिमेंट करना बेहद पसंद होता है. कई बार ये एक्सपेरिमेंट (Experiment) सफल होते हैं तो कई बार इनकी वजह से मदर्स (Mothers) को असफलता का स्वाद भी चखना पड़ता है. इस वीडियो में दिखाई गई रेसिपी को भी एक बार जरूर आजमा कर देखें.

ऐसे बनाया पिज्जा

इस वीडियो में शख्स ने स्टार्च (Starch) से पिज्जा बनाया. यहां तक तो सभी कुछ नॉर्मल था लेकिन कुछ समय के बाद शख्स ने पिज्जा के बेस में आइस क्यूब्ज (Ice Cubes) सजाना शुरू कर दिया. बस एक इसी इंग्रेडिएंट को छोड़कर बाकी पिज्जा बनाने का तरीका मामूली ही था. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

इंस्टाग्राम पर भड़के लोग

इस वीडियो को इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया गया था. कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कुछ लोग इसे देखकर बुरी तरह से भड़क भी गए. एक यूजर ने पिज्जा की रेसिपी मांगी तो दूसरे यूजर ने कहा कि यह बहुत बुरा लग रहा है. एक यूजर ने तो ताना मारते हुए ये तक कह दिया कि मेरा मोबाइल डेटा (Mobile Data) वापस कर दो जो इस वीडियो को देखने में खर्च हुआ है.

वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो ने कई लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा. कुछ लोगों (Social Media Users) को पिज्जा के साथ आइस का कॉम्बिनेशन बकवास लगा तो कुछ को फाइनल डिश को ट्राई करने का मन होने लगा. बता दें कि इस वीडियो को एक लाख से भी ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं. कई लोगों ने इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया (Reactions) दी.

