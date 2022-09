Trending Video: जेसीबी ने जैसे ही घर के सामने खड़ा पेड़ गिराया, उसका बाद का मंजर देख रो पड़े लोग

Viral Video: कहते हैं कि चाहे इंसान हो या पशु-पक्षी, सभी को अपने घर के चाह होती है. कोई भी जीव चाहे दिनभर कहीं भी घूम ले लेकिन शाम होते-होते उसे अपने घर की जरूरत महसूस होने लगती है. ऐसे में कोई अगर आपका यह घर बिना आपकी मर्जी के तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा. आप निश्चित ही अपना घर टूटते देख अंदर से टूट जाएंगे और शिकायत करेंगे. लेकिन अगर यह घटना पक्षियों के साथ हो तो वे क्या करेंगे. वे केवल मन ही मन रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेंगे.

IFS अधिकारी प्रवीण कासवान ने शेयर किया वीडियो

भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान (IFS Praveen Kaswan) ने ऐसा ही एक मार्मिक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें भी गीली हो जाएंगी. प्रवीण कासवान के मुताबिक यह वीडियो कहां का है, यह क्लियर नहीं है. लेकिन यह वीडियो सभी इंसानों को अपने किए पर सोचने को मजबूर जरूर कर देता है. जो कथित विकास की आड़ में पशु-पक्षियों से उनका आशियाना छीनते जा रहे हैं.

Everybody need a house. How cruel we can become. Unknown location. pic.twitter.com/vV1dpM1xij

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 2, 2022