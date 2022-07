Sales: मॉल में लगी सेल में उमड़ा भीड़ का ऐसा सैलाब, VIDEO देख लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शंस

Huge Crowd At Sales: सेल्स के दीवानों ने एक मॉल में ऐसी अफरा-तफरी मचा दी कि सभी लोग वीडियो में कैद मंजर को देख हैरान हो रहे हैं. सेल का या डिस्काउंट (Discount) का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ केरल के लुलु मॉल (LuLu Mall) में देखने को मिला, जब मिडनाइट सेल का फायदा उठाने के लिए इतने लोग इकट्ठा हो गए कि इन्हें संभालने के लिए मॉल के सिक्योरिटी गार्ड (Security Guard) भी कम पड़ गए. वीडियो को देखकर कुछ लोग इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर निकालते दिखाई दिए.

मचने लगी भगदड़

वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉल के एस्केलेटर और लॉबी की तरफ अच्छी खासी भीड़ (Crowd) है और सिक्योरिटी हर संभव कोशिश कर रही है कि इन लोगों को एक लाइन में व्यवस्थित कर सके. इस वीडियो में इतनी भीड़ देखकर कुछ लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Thread on some videos from #Lulumall, cochin !!

Looked like the entire Kochi was in the mall. Reminded me of Saravana stores, chennaipic.twitter.com/AscmYHFljM

— Vineeth K (@DealsDhamaka) July 8, 2022