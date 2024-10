बर्थडे पार्टी में 10 भेड़ियों का खौफ, आवाज सुन कपल के छूट गए पसीने, वीडियो वायरल

Viral Video: आपने कुछ महीने पहले यूपी के बहराइच में भेड़ियों के दहशत देखा होगा कि जहां पर कुछ भेड़ियों ने पूरे गांव को खौफ में डाल दिया था. कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई थी, लेकिन बर्थडे पार्टी करने गए एक कपल ने कुछ अलग ही तरीके से सामना किया. यह मामला कनाडा का है, जहां पर उस कपल को 10 भेड़ियों ने घेर लिया. वैसे एक ही भेड़िया देख बड़े-बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ऐसे में जरा सोचिए अगर किसी को एक-दो नहीं बल्कि 10 भेड़िए घेर ले तो क्या होगा. ऐसा मंजर देख किसी की भी रुह कांप उठेगी. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां 10 भेड़िए देख कपल के पसीने छूट गए.

क्या है पूरा मामला

यह घटना कनाडा के क्यूबेक में हुई, जहां न्यू जर्सी के एक कपल मिची जूल्स और उनकी पत्नी माया जूल्स मिची का बर्थडे मनाने के लिए गए थे. वे एक सुंदर केबिन में ठहरे हुए थे, जो कांच की दीवारों से घिरा हुआ था जिससे बाहर का दृश्य साफ दिखाई देता था.

केबिन के पास मंडरा रहे थे भेड़िए

रात के समय, जब वे अपने केबिन में आराम कर रहे थे, तभी उन्होंने बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी. जब उन्होंने बाहर देखा तो पाया कि करीब 10 भेड़ियों का झुंड उनके केबिन के चारों ओर घूम रहा था. यह दृश्य उनके लिए बहुत ही डरावना था क्योंकि भेड़िये जोर-जोर से चीख रहे थे और उनके केबिन के पास मंडरा रहे थे.

कपल को पहले ही मिली थी चेतावनी

मिची और माया को पहले से ही इस इलाके में भेड़ियों की मौजूदगी के बारे में चेतावनी दी गई थी लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने करीब से भेड़ियों को देखेंगे. भेड़ियों की उपस्थिति ने उन्हें डर और रोमांच दोनों का अनुभव कराया. भेड़ियों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी उपस्थिति ने कपल को सतर्क और चौकस बना दिया.

इस घटना के बाद मिची और माया ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस अनुभव को साझा किया और उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह दी. यह घटना एक सबक है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी चीज पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए.

