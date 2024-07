Video: एयरपोर्ट पर 60 साल के बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, महिला ने कुछ यूं 1 मिनट लौटाई जिंदगी

Heart Attack At Delhi Airport: डॉक्टरों को अक्सर जान बचाने वाला माना जाता है, जैसा कि हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर साबित हुआ. टर्मिनल 2 पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा, और एक महिला डॉक्टर की तत्पर कार्रवाई ने उनकी जान बचा ली. सीपीआर करते हुए डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि 60 साल के बेहोश हो चुके उस आदमी की जिंदगी लौट आई.

हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने यूं बचाई जान

ऋषि बागरी नाम के शख्स ने एक्स पर ये वीडियो शेयर किया है, जिसके साथ लिखा, “आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर फूड कोर्ट वाले इलाके में 60 साल से ऊपर के एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा. इस महिला डॉक्टर ने उन्हें 5 मिनट में ही वापस जिंदगी लौटा दी. भारतीय डॉक्टरों पर गर्व है! इसे शेयर करें ताकि उनकी तारीफ हो सके.” वायरल वीडियो में डॉक्टर लगातार उस आदमी की छाती दबा रही हैं और एयरपोर्ट स्टाफ को बुला रही हैं. दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर सीपीआर देती रहती हैं और वो आदमी धीरे-धीरे होश में आ जाता है.

Today at T2 Delhi Airport, a gentleman in his late 60s had a heart attack in the food court area.

This lady Doctor revived him in 5 mins.

Super proud of Indian doctors.

Please share this so that she can be acknowledged. pic.twitter.com/pLXBMbWIV4

— Rishi Bagree (@rishibagree) July 17, 2024