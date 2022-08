Turkey Road Accident: इससे बुरा क्या होगा! घायलों को बचा रहे थे लोग, पीछे से तेज रफ्तार बस ने दर्जनों को रौंदा

Turkey Major Crash: सड़क हादसे में जब लोग घायल होते हैं तो उनकी मदद के लिए एंबुलेंस आती है और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाकर जान बचाने के काम करती है. हालांकि, एक ऐसा सड़क हादसा हुआ, जहां कई लोगों की जान चली गई. तुर्की में सबसे पहले सड़क पर कार हादसा हुआ तो एंबुलेंस आई और फिर कुछ घायलों को अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी एक अनियंत्रित बस आई और दर्जनों लोगों को रौंदते हुए चली गई जिसमें करीब तीन दर्जन लोगों की जान चली गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिणी तुर्की से करीब 250 किलोमीटर दूर हुए इस घटना में कम से कम 35 लोग मारे गए.

खरतनाक दुर्घटना में कई लोगों ने गंवाई जान

गाजियांटेप (Gaziantep) के दक्षिण-पूर्वी प्रांत के क्षेत्रीय गवर्नर दावुत गुल ने कहा कि पूर्व में दुर्घटनास्थल पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से आपातकालीन कर्मियों और पत्रकारों सहित मौके पर 16 लोगों की मौत हो गई थी. अन्य 20 से अधिक लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती में कराया गया था. हालांकि, तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहार्टिन कोका ने बाद में अपडेट किया कि मार्डिन में हुई घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए, जिसमें आठ घायलों की हालत गंभीर है. अल जजीरा के मुताबिक, इस घटना में अभी तक कुल 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.

घटनास्थल पर दर्जनों लोग हुए दुर्घटना के शिकार

गाजियांटेप के पूर्व में सड़क पर दुर्घटना स्थल पर मौजूद गर्वनर दावुत गुल ने कहा, 'सुबह करीब 10:45 बजे यहां एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जब फायर ब्रिगेड, चिकित्सा दल और अन्य सहयोगी दुर्घटना स्थल पहुंचकर मदद कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार में आई अनियंत्रित बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई.' उन्होंने कहा, 'घटनास्थल पर मौजूद लोगों को अनियंत्रित बस ने रौंद डाला, जिसमें कई लोगों ने जान गंवा दी.' टक्कर के बाद बस को पलट कर छोड़ दिया गया.

