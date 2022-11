Twitter Employee: ऑफिस में ही बिस्तर डालकर सो रहे हैं Twitter के कर्मचारी? वायरल तस्वीर पर बहस शुरू

Twitter Employees Sleeping In Office: ट्विटर के नए निजाम लगातार अपने बयानों और अपने ट्वीट्स के जरिए ना सिर्फ ट्विटर यूजर्स बल्कि ट्विटर के कर्मचारियों पर भी दबाव बनाए हुए हैं. इसी कड़ी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके आते ही नई बहस ने जन्म ले लिया है. यह तस्वीर ट्विटर के ऑफिस की बताई जा रही है. इस तस्वीर में एक महिला कर्मचारी ऑफिस में ही सोती हुई दिख रही है.

डेडलाइन पर नौकरी जाने का खतरा!

दरअसल, एवन नामक ट्विटर के एक कर्मचारी ने यह तस्वीर ट्ववीट की है. इसमें बताया गया कि वर्क लोड की वजह से कर्मचारी कंपनी में ही सो रहे हैं. पहले ही एलन मस्क ट्विटर के लिए कई बड़े बदलाव की घोषणाएं कर चुके हैं. उन्होंने ट्विटर के कर्मचारियों को इसके लिए डेडलाइन भी दिया है. ट्विटर के कर्मचारियों पर डेडलाइन पूरा न होने पर नौकरी जाने का खतरा है. इसी कड़ी में यह ट्ववीट सामने आया है.

काम के लिए कर्मचारी प्रेशर में?

यह सब तब हुआ है जब एलन मस्क ने ट्विटर पर लगभग 3,700 कर्मचारियों या 50 फीसदी कर्मचारियों की कटौती करने की योजना बनाई है. ट्विटर का नए निजाम जल्द ही इससे प्रभावित कर्मचारियों को सूचित करना चाहते हैं. शेष कर्मचारियों को कार्यालयों में जाने के लिए कहा जाएगा. इस वायरल तस्वीर से यही लग रहा है कि काम पूरा करने के लिए कर्मचारी काम के प्रेशर में ऑफिस के फर्श को ही अपना बिस्तर समझकर सो रहे हैं.

लोग इसे सही नहीं बता रहे हैं

इस वायरल तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. लोग इसे सही नहीं बता रहे हैं. बता दें कि हाल ही में एलन मस्‍क ने कहा था कि कर्मचारियों को सप्‍ताह के सातों दिन और रोज 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना होगा, वरना उनको नौकरी हाथ धोना पड़ेगा. फिलहाल अब ट्विटर ऑफिस के फर्श पर सोए एक कर्मचारी की तस्वीर वायरल हो रही है.

When you need something from your boss at elon twitter pic.twitter.com/hfArXl5NiL

— evan (@evanstnlyjones) November 2, 2022