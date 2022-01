1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन में अलग हुए थे दो भाई, 74 साल बाद फिर मिले तो कुछ ऐसा था सीन

Viral Video: 1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद से त्रासदी, प्रेम, अलगाव और एकता के कई किस्से सामने आए हैं और ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी है दो भाइयों की. पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत से जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर ने 74 साल के अंतराल के बाद दो भाइयों को फिर से जोड़ा है. 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान दोनों भाई अलग हो गए थे.

एक मार्मिक घटना में, 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान अलग हुए दो भाई करतारपुर में 74 साल बाद फिर से मिले. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ गए. दोनों भाई अपनी इमोशन पर काबू नहीं रख पाए और एक-दूसरे को गले लगाकर रो पड़े. अपने पुरानी यादों को याद करके वे न सिर्फ खुश हुए बल्कि अपने अलगाव के बारे में भी लोगों के बताया. इस दौरान दोनों भाई काफी देर तक इमोशनल व खुश दिखाई दिए.

Kartarpur Sahib corridor has reunited two elderly brothers across the Punjab border after 74 years. The two brothers had parted ways at the time of partition. A corridor of reunion pic.twitter.com/g2FgQco6wG

