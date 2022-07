Udupi Cycling Route: भारत के इस नजारे को देख भूल जाएंगे मालदीव और बाली, यूजर्स ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

World's Most Beautiful Cycling Route: भारत (India) के पड़ोसी देश मालदीव (Maldives) जाना पर्यटकों को काफी पसंद है. वहां की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को बहुत लुभाता है. ऐसा ही कुछ हाल दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश इंडोनेशिया (Indonesia) का है. यहां के बाली (Bali) शहर में भी बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में भी एक ऐसी ही खूबसूरत जगह है, जिसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये देश में है या विदेश में. सोशल मीडिया (Social Media) पर भारत की इस जगह की फोटो खूब वायरल (Viral Images) हो रही है. लोग इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

भारत में कहां है दुनिया का सबसे खूबसूरत साइकिलिंग रूट?

बता दें कि भारत की यह खूबसूरत जगह कर्नाटक के उडुपी में हैं. उडुपी में समुद्र तट पर एक साइकिलिंग रूट बना हुआ है. जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है. उडुपी साइकिलिंग रूट के इस फोटो को सोशल मीडिया पर एरिक सोलहेम (Erik Solheim) नामक एक यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'अतुल्य भारत! दुनिया का सबसे खूबसूरत साइकिलिंग रूट. उडुपी, कर्नाटक. प्लीज! मैं उस समुद्र तट पर साइकिल चलाना चाहता हूं.'

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

जान लें कि एरिक सोलहेम ग्रीन बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर दुनिया के खूबसूरत नजारों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. उनके द्वारा शेयर किए गए उडुपी साइकिलिंग रूट के फोटो को अब तक साढ़े तीन हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और 330 से ज्यादा यूजर रीट्वीट कर चुके हैं.

यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

उडुपी साइकिलिंग रूट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि मैं इस जगह पर जा चुका हूं. यह सच में बहुत खूबसूरत है.

I visited that place, really beautiful.

Udupi to Goa driving route also

— Devasis (@Devasis_21) July 30, 2022