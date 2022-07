Rare Blue Lobster: मछली पकड़ते-पकड़ते मछुआरे के हाथ लगी दुर्लभ चीज, देखकर हर कोई हो रहा हैरान

Fisherman Catches Extremely Rare Blue Lobster: समुद्र अपने अंदर कई रहस्य समाए हुए है. आपको इसके अंदर हजारों ऐसे जीव-जंतु, मछलियां या कीड़े मिल जाएंगे जो प्रायः दुर्लभ होते हैं और लोगों को नजर नहीं आते. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में ये रहस्यमयी चीजें बाहर आती हैं और जिसे मिलती हैं वो खुद भी दंग हो जाता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक मछुआरे के साथ हुआ. मछली की तलाश करते करते उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जो लाखों में एक पाई जाती है. चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या उस मछुआरे के हाथ लगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका का है और वह भाग्यशाली मछुआरा पोर्टलैंड मेन में रहने वाला लार्स जोहान है. कुछ दिन पहले उसने एक अद्भुत खोज की. दरअसल, मछली पकड़ते-पकड़ते उसके जाल में एक नीली झींगा मछली आ गई. बताया जाता है कि नीली झींगा मछली दो मिलियन में एक होती है. यानी इसकी संख्या सीमित है और यह दुर्लभ प्रजाति की मछली है. पहले तो उसे काफी देर तक इस पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन साथी मछुआरों ने इसकी पुष्टि की तो उसे भरोसा हुआ.

इस दुर्लभ मछली की तस्वीर को शेयर करते हुए लार्स ने ट्विटर पर लिखा, "यह नीली झींगा मछली कल पोर्टलैंड के तट पर पकड़ी गई थी और इसे बड़ा होने के लिए और बढ़ने के लिए मैं इसे फिर से पानी में वापस छोड़ रहा हूं. ब्लू लॉबस्टर 2 मिलियन में एक होते हैं."

This blue Lobster was caught off the coast of Portland yesterday and returned to the water to continue to grow. Blue lobsters are one in two million. pic.twitter.com/6chTk7PoLP

— Lars-Johan Larsson (@LarsJohanL) July 3, 2022