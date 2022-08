Sleep Job: ऑफिस आओ, पजामा पहनो और सो जाओ, इस कंपनी ने निकाली मजेदार नौकरी! मिलेगी मोटी सैलरी

Sleep Jobs: आराम की नौकरी दुनिया में कौन नहीं करना चाहता. अब एक अमेरिकी कंपनी ने ऐसी नौकरी निकाली है, जिसमें बस मजे ही मजे हैं. इस नौकरी में जिसे भी चुना जाएगा, उसे ऑफिस आते ही सोने के लिए शानदार मैट्रेस दिया जाएगा. उस मैट्रेस पर उसे भरपूर नींद लेनी होगी. नींद पूरी करने के बाद वह व्यक्ति अपने घर चला जाएगा. इसके बदले मे उसे हर महीने मोटी तनख्वाह मिलेगी.

इस अमेरिकी कंपनी ने निकाली जॉब

जिस कंपनी ने यह अनोखी जॉब निकाली है, उसका नाम कैस्‍पर (Casper) है. यह कंपनी मैट्रेस बनाने का काम करती है. उसे अपने मैट्रेस की क्वालिटी चेक करने वाले की जरूरत है. यानी कि ऐसा आदमी, जो उसके मैट्रेस पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाए. कंपनी का कहना है कि इस पद के लिए वही व्यक्ति चुना जाएगा, जिसे खूब नींद आती होगी.

yup. it's a real thing. apply to join our team of #CasperSleepers in the link here.https://t.co/LYp7jJblBd

(accepting until 8/11) pic.twitter.com/uZVVOHSr3g

— Casper (@Casper) July 28, 2022