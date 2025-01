बेटे ने किया ऐसा काम, 200 साल बाद भी मिलता रहेगा मां-बाप का आशीर्वाद

Parents Symbol Video: कहते हैं कि अगर मां-बाप का आशीर्वाद आपके सिर पर हो तो आप किसी भी बाधा को लांघने की क्षमता रखते हैं. माता-पिता की खुशी के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. पैरेंट्स की उम्र बढ़ने के साथ ही बच्चों में उन्हें खोने का डर बनने लगता है, लेकिन एक शख्स ने उनके आशीर्वाद को हमेशा-हमेशा के लिए साथ रखने के लिए कुछ अनोखा करने को सोचा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और खूब वाहवाही करेंगे. दरअसल, एक शख्स ने अपने माता-पिता के चरण और हाथों के स्मृति चिन्ह को बनवाया और फिर अपने ही पैरेंट्स को गिफ्ट किया.

वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने अपने घर में स्मृति चिन्ह बनाने वाले को बुलवाया और फिर अपने माता-पिता के पैरों और हाथों का सिंबल बनवाया. इसके बाद उसे पूरी तरह से डिजाइन करवाने के लिए उसे गिफ्ट के तौर पर उन्हें दिया. वीडियो बेहद ही दिल छू लेने वाला है. वीडियो एक्स पर @MohiniWealth नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया था.

My parents are my first blessing, my forever strength, and the foundation of everything I achieve

It’s a heartfelt symbol of their sacrifices, guidance, and unwavering support. A timeless keepsake to honor the foundation of my life and the unbreakable bond we share. pic.twitter.com/vcRp8OW28d

