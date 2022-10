Village Name is So Weired: सोशल मीडिया वाकई में गजब चीज है क्योंकि कब और कहां से क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. इसी कड़ी में एक ऐसा नाम वायरल हो रहा है जिसका अंदाजा किसी को नहीं लग सकता है. कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसे नॉर्मल कह रहे हैं. हालांकि यह अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

गांव के लोग भी इस समस्या से तंग!

दरअसल, यह ऐसा नाम है जिसे लेते हुए लोग शरमा भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिखने से ब्लॉक हो जाने का भी खतरा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं ऐसा हुआ भी है और इस गांव का नाम लिखने पर वह पोस्ट ब्लॉक भी हुई है. कई लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है. इतना ही नहीं खुद इस गांव के लोग भी इस समस्या से तंग आ चुके हैं.

बच्चे लिखने से कतराते हैं..

रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जो तय नियम हैं उसके मुताबिक इस शब्द को गाली के तौर पर शामिल किया गया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के इस अजीबोगरीब गांव का नाम वहां के बच्चे लिखने से कतराते हैं. इस कारण से इस गांव के लोग फेसबुक और अन्य जगहों पर नहीं लिख पाते हैं.

लोग नाम जानने को उत्सुक

हालांकि एक तथ्य यह भी है इस गांव का नाम काफी पहले ही रखा गया था लेकिन अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर इसका नाम वायरल हो रहा है. फिलहाल लोग इसका नाम जानने को उत्सुक हैं. इस गांव का नाम F अक्षर से शुरू होने वाला वह शब्द है जो अमूमन गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है.

