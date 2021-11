Shocking! हीरा ढूंढने के लिए शेर के बाड़े में घुसा शख्स, चली जाती जान लेकिन तभी...

Viral Video: हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क (Hyderabad’s Nehru Zoological Park) में एक 31 वर्षीय व्यक्ति को अफ्रीकी शेर के बाड़े में घुसने के बाद रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना में बचा लिया गया. यह घटना 23 नवंबर को हुई जब जी साई कुमाई (G Sai Kumae) के रूप में पहचाने जाने वाला व्यक्ति चिड़ियाघर के शेर के बाड़े में घुसने में कामयाब रहा और शेर से कुछ मीटर दूर एक चट्टान पर बैठ गया. इस बीच, भयभीत विजिटर्स जिन्होंने उसे देखा, चिल्लाना शुरू कर दिया. कुमाई को अंदर कूदने के लिए मना किया. हालांकि, कुमाई शेर के दूर जाने का इंतजार करता रहा ताकि वह बाड़े में घुस सके.

जैसे ही हंगामा हुआ, चिड़ियाघर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई. नेहरू जूलॉजिकल पार्क द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, 'जी साई कुमाई शेर के बाड़े के अंदर कूद गया, जो जनता के लिए प्रतिबंधित है, और पत्थरों पर चल रहा था. शेरों को हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में प्रदर्शित बाड़े में छोड़ा जाता है जो कि एक बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्र है. उस व्यक्ति को चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बचाया और पकड़ लिया और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया.'

A man was enters into the #Lion enclosure, walking on the boulders of #AfricanLion moat area, at #NehruZoologicalPark, #Hyderabad.

The person was rescued and caught by the #zoo staff and handed over to Bahadurpura police. pic.twitter.com/RO3TW2fh3G

