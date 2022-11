Shocking: ज्वालामुखी के इतने पास पहुंच गए टूरिस्ट, अचानक उबलने लगा लावा और फिर.., देखें वायरल Video

Volcano Eruption: दुनिया में कई ज्वालामुखी हैं लेकिन केवल कुछ ही एक्टिव हैं. इस बात से तो सभी लोग वाकिफ होंगे कि अगर ज्वालामुखी जाग जाए तो भयंकर तबाही मचा सकता है. ऐसे में किसी भी एक्टिव ज्वालामुखी (Active Volcano) के पास जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है.

ज्वालामुखी के पास पहुंचे पर्यटक

इस वीडियो में टूरिस्ट (Tourists) की अच्छी खासी तादाद ज्वालामुखी को देख रही है. लेकिन तभी अचानक से ज्वालामुखी का गर्म लावा धरती को चीरता हुआ बाहर की तरफ निकलने लगता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खतरनाक वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

When tourists came to watch the lava at Reykjanes peninsula in Iceland pic.twitter.com/J5afF1qqQG

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 5, 2022