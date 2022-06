Viral Video: खाई में गिरे हाथी के बच्चे को बचाने के लिए आधी रात आई रेस्क्यू टीम, देखिए फिर क्या हुआ

Baby Elephant Rescue Video: एक हाथी के बच्चे के खाई में गिरने के बाद उसे बचाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे IFS अधिकारी प्रवीन कासवान (Parveen Kaswan) ने शेयर किया है और इसे 46,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. शॉर्ट वीडियो में बचावकर्मी खुदाई की मदद से खाई को चौड़ा करके युवा हाथी को बाहर निकालने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इससे बचावकर्मियों को हाथी के बच्चे के करीब आने में मदद मिली. फिर हाथी के बच्चे के चारों ओर एक रस्सी बांध दी गई और उसे खाई से बाहर निकाला गया.

IFS अधिकारी प्रवीन कासवान की पोस्ट के अनुसार, अधिकारियों को लगभग 1 बजे हाथी के बच्चे के खाई में फंसने की सूचना दी गई. वे जल्द ही रात के अंधेरे में इकट्ठा हो गए और चार घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बछड़े को सफलतापूर्वक बाहर निकाला. बाद में हाथी के बच्चे को उसके झुंड की ओर सुरक्षित ले जाया गया. IFS अधिकारी ने कहा, 'सुबह 1 बजे टीमों को एक हाथी के बच्चे के खाई में गिरने की सूचना मिली. रात के समय एक लंबा बचाव अभियान चला. सुबह 5 बजे तक उसे सफलतापूर्वक बचा लिया गया और फिर परिवार को वापस भेज दिया गया, जो पास के जंगल में था.'

At 1 AM teams got info of an elephant calf falling in a ditch. A long rescue operation in dead of night. By 5 AM he was rescued successfully. And then guided back to family which was in nearby forest. Team pic.twitter.com/pLC3FFKaxj

— Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) June 7, 2022