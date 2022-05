OMG: राजेश खन्ना के गाने पर डांस कर रहा था शख्स, अचानक फ्लोर पर हो गई मौत, देखें VIDEO

Lost His Life On The Floor While Dancing: सोशल मीडिया पर एक शादी (Wedding) का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. लेकिन इस वीडियो (Viral Video) के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देख शादी की खुशियां गम के माहौल में बदल गईं. नाचते हुए एक शख्स की मौत ने सबको सदमे में डाल दिया है.

मस्ती में नाच रहा था शख्स

इस शादी के वीडियो में एक शख्स को एक महिला के साथ नाचते हुए देखा जा सकता है. दोनों ही राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) के मशहूर गाने 'बदन पे सितारे लपेटे हुए' पर मस्ती से नाच रहे हैं. लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर में आगे क्या होने वाला है. पूरा मामला जानने से पहले आप भी एक बार इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

हैरान कर देने वाला वीडियो

शादी के खुशनुमा (Happy) माहौल में अचानक इस नाचते हुए शख्स को हार्ट अटैक (Heart Attack) आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है. पल भर में ही इस शख्स की मौत हो जाती है. इस वीडियो को देख कोई भी गहरे सदमे में जा सकता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस वीडियो पर कई कमेंट्स (Comments) आ रहे हैं और ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है.

पल भर में बदल गया माहौल

इस वीडियो को देखकर आप भी सोचेंगे कि कैसे एक खुशी से नाचता हुआ इंसान अचानक से दुनियो को छोड़कर चला जाता है. कुछ यूजर्स (Social Media Users) ने इस पर कहा कि बहुत कम लोगों को ऐसे हंसते हुए दुनिया से चले जाने का नसीब (Destiny) मिलता है. कुछ लोगों ने इस घटना पर अफसोस भी जताया है.

