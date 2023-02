क्या आप जानते हैं कि AC में टन क्या होता है? गर्मी आ गई है इसका जवाब जान लीजिए

What Is Ton In Air Conditioner: इस बार गर्मी का मौसम कुछ पहले ही आ गया है. घरों में बंद रखी एसी को अब फिरसे स्टार्ट कर दिया गया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक चर्चा वायरल हो गई. एक यूजर ने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि एसी में टन क्या होता है. इस सवाल के जवाब में लोग कई सारी बातें लिख रहे हैं. आइए जानते हैं कि यहां टन का मतलब क्या होता है.

असल में टन होता क्या है?

दरअसल, लोग जब एसी खरीदने जाते हैं या फिर उसे किराए पर लाते हैं दुकानदार और शोरूम में उनसे पूछा जाता है कि कितने टन की एसी लगवानी है. यहां तमाम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में टन होता क्या है और यह कैसे काम करता है. असल में टन का मतलब एसी की क्षमता से है. कसी भी एसी का टन एक घंटे में एयर कंडीशनर द्वारा निकाली गई गर्मी की मात्रा को बताती है. ठंडा करने की क्षमता!

कोई भी एसी जितना अधिक ठंडा करेगा या फिर एसी की ठंडा करने की क्षमता कितनी है यह टन के ऊपर ही निर्भर करता है. छोटे से बेडरूम के लिए अमूमन एक टन एसी का सुझाव दिया जाता है जबकि बड़े क्षेत्र वाले कमरे के लिए अधिक टन भार की आवश्यकता होती है. वहीं यह भी कहा जाता है कि टन मतलब होता है कि एकटन का एसी एक दिन में एक हजार किलो पानी को बर्फ में बदलता है. इस प्रकार एक दिन में जितनी मात्रा में ऊर्जा को पानी से बाहर निकालना होता है उसे ही बर्फ में बदलने के लिए पूरी मात्रा को टन कहते हैं. फिलहाल इसका तमाम जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन टन किसी भी एसी की क्षमता को ही कहा जाता है. अब गर्मी का मौसम आ चुका है और लोग एसी लगाने की तैयारी कर चुके हैं.