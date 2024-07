कौन है माया? जिसने दुनिया को वाहवाही करने पर किया मजबूर, हर भारतीय का गर्व से चौड़ा हुआ सीना

Who Is Maya Neelakantan: अमेरिका गॉट टैलेंट के ऑडिशन में सभी लोग 10 साल की माया नीलकांतन (Maya Neelakantan) को देखकर हैरान रह गए. उन्होंने मंच पर धमाकेदार अंदाज में पापा रोच का गाना "लास्ट रिजॉर्ट" गाया, जिसमें भारतीय संगीत का तड़का भी लगाया था. माया भारत से हैं और इंस्टाग्राम पर अपने मेटल गानों के लिए फेमस हैं. उन्होंने "लास्ट रिजॉर्ट" सॉन्ग Carnatic म्यूजिक प्ले करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. माया नीलकांतन मंच पर बिलकुल रॉक म्यूजिशियन जैसी नहीं लग रही थीं. आमतौर पर रॉक सिंगर जीन्स या चमड़े के कपड़े पहनते हैं, और ज्यादातर गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. लेकिन माया ने पारंपरिक घाघरा पहना हुआ था और माथे पर बिंदी भी लगी थी.

माया नीलकांतन ने कमाल कर दिया. वो बेहद ही आसानी से भारतीय शास्त्रीय संगीत से लेकर 2000 के दशक के अमेरिकी मेटल गाने "लास्ट रिजॉर्ट" बजाने लगीं, जो रॉक म्यूजिक का बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है. माया गाने का मशहूर रिफ (धुन) बखूबी बजा रही थीं. जज हेदी क्लम, होस्ट टेरी क्रूज और साइमन कोवेल सभी वाहवाही करते नहीं थक रहे. दर्शक तो बेहद ही क्रेजी हो गए, हर तरफ रॉक म्यूजिक का सिंबल दिखाई दे रहा था. सिर्फ 100 सेकंड के इस परफॉर्मेंस के बाद चारों जज खड़े होकर ताली बजाने लगे. सोफिया वर्गीज काफी हैरान होकर बोलीं, "माया, क्या तुम वाकई 10 साल की हो?"

कई म्यूजिशियन स्टार्स की गाती हैं गाने

माया ने शरमाते हुए मुस्कुराई और जवाब दिया, "मुझे तो लगता है हां!" नीलकांतन सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं, खासकर रॉक और मेटल गानों को अपने अंदाज में गाकर. वो टूल, मेटलिका और स्लेयर जैसे बड़े कलाकारों के गाने गाती हैं. जब जज हॉवी मैनडल ने उनसे उनके पसंदीदा कलाकारों के बारे में पूछा तो उन्होंने एडम जोन्स (टूल) और गैरी होल्ट (एक्सोडस, स्लेयर) का नाम लिया. दरअसल, मार्च में नीलकांतन की मुलाकात गैरी होल्ट से उनके घर पर हुई थी. इस मुलाकात का वीडियो नीलकांतन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था, जिसे 36,800 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

Oh My God

Maya Neelakantan is only 10 years old. 10!

Yes, Simon, she’s a Rock Goddess.

From the land of Goddesses.

We have to get her back here to do her stuff at the @mahindrablues !@jaytweetshah @vgjairam pic.twitter.com/sRNHPBondg

— anand mahindra (@anandmahindra) June 29, 2024