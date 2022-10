Trending: शीशे में खुद को देख तेंदुए ने दिए ऐसे अजब-गजब रिएक्शन, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट!

Funny Video: जानवरों के कई तरह के वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं. इनमें से कुछ शिकार के वीडियोज होते हैं तो कुछ क्यूट वीडियोज होते हैं. इस वीडियो (Trending Video) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया गया है. तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर (Wild Animals) का ऐसा रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा.

वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

इस वीडियो में एक तेंदुए को देखा जा सकता है. इसके पास में ही एक बड़ा सा शीशा (Mirror) रखा हुआ है. लेकिन जैसे ही तेंदुआ शीशा देखता है, ऐसी हरकतें करने लगता है कि जो कोई भी वीडियो देख रहा है, हंसते-हंसते लोटपोट (Laugh Out Loud) हो जा रहा है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Leopard reacts to seeing himself in a mirror pic.twitter.com/Zpsz6dzRMM

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 22, 2022